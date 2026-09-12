Kanpur News: ऐतिहासिक टीले में खनन की हुई जांच, राजस्व टीम ने कराई पैमाइश

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नायब तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता की अगुवाई में शुक्रवार को जिनई बनीपारा में ऐतिहासिक खेरे की पैमाइश राजस्व कर्मियों ने शुरू की। राजस्व निरीक्षक अनिल शुक्ला, लेखपाल सर्वेश कुमार ने खेरे में हुए अवैध खनन की जांच के लिए यह पैमाइश कराई। इधर मंदिर के खेरे में खनन माफियाओं के द्वारा अवैध खनन कर उसके ढांचें को समतलीकरण करने को लेकर आसपास के ग्रामीणों व शिवभक्तों में नाराजगी है।राजस्व निरीक्षक अनिल शुक्ला ने बताया कि गाटा संख्या तीन खेरे की जमीन में अवैध खनन पाया गया है। कितने घन मीटर मिट्टी उठाई गई रिपोर्ट तैयार की जा रही है। डेरापुर एसडीएम नीरज गौतम ने बताया कि शुक्रवार को जांच के लिए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम भेजी गई थी। राजस्व टीम से अभद्रता के मामले में अकबरपुर क्षेत्राधिकारी को जांच के लिए अलग से पत्राचार किया गया है।बता दें कि बीते सात सितंबर की शाम 4 बजे तीन जेसीबी व पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली से अवैध खनन करने की सूचना पर डेरापुर तहसील से राजस्व टीम मौके पर पहुंची थी। खनन माफियाओं ने अभद्रता कर ट्रैक्टर ट्रॉली व जेसीबी थाने नहीं ले जाने दिया था। इसके बाद चालक वाहन लेकर भाग गए थे।