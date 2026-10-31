Kanpur News: दस लाख तक के वैट बकाये पर ब्याज और जुर्माना माफ

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मुख्य अतिथि अपर आयुक्त सान्या छावड़ा ने कहा कि योजना वैट अवधि तक के वैट, केंद्रीय बिक्रीकर और प्रवेश कर आदि के बकाये पर लागू होगी। अपर आयुक्त कुमार आनंद ने कहा कि योजना की जानकारी देने के लिए अधिकारी बाजारों में भी जाएंगे और बकायेदार व्यापारियों की मदद करेंगे। संयुक्त आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक की बिक्रीकर, व्यापार कर, वैट, केंद्रीय बिक्रीकर, प्रवेश कर और मनोरंजन कर की मांग योजना में शामिल है।दस लाख रुपये तक के बकाये पर ब्याज और अतिरिक्त अर्थदंड पूरी तरह माफ होगा। दस लाख से एक करोड़ रुपये तक 90 प्रतिशत, एक से पांच करोड़ तक 75 प्रतिशत और पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी मिलेगी। केवल कर न जमा करने पर लगा अतिरिक्त अर्थदंड माफ होगा। संयुक्त आयुक्त सुमित श्रीवास्तव ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समझाई।