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Kanpur News: गहरी नाली में गिरकर डूबने से मासूम की मौत

Sat, 17 Oct 2026 12:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 17 Oct 2026 12:47 AM IST
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Innocent child dies after falling into a deep drain and drowning
शिवली। थाना क्षेत्र के नुनारी बहादुरपुर औनहां में देवी पंथा माई के निकट गहरी नाली में बृहस्पतिवार की देर शाम एक मासूम की खेलते समय गिर गया। उसकी डूबने से मौत हो गई। लेखपाल ने जांच कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी है।
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शिवली क्षेत्र के नुनारी बहादुरपुर औनहां निवासी श्यामजी कुशवाहा ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ पंथा माई के निकट रहते हैं। बताया कि डेकोरेशन का काम करते हैं। बृहस्पतिवार को वह दुकान पर चला गया। घर पर पत्नी संगीता और बच्चे थे। छोटा बेटा मासूम हर्ष (एक वर्ष) खेलते-खेलते मंदिर के पास से निकली गहरी नाली के पास चला गया। काफी देर तक नजर आने पर उसकी तलाश की गई।
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इसी बीच पंथा माई मंदिर के पुजारी अजय पाल कश्यप की नजर नाली की तरफ गई तो देखा कि मासूम का हाथ शीशम के पेड़ की जड़ में फंसा हुआ है। इस पर परिवार के लोगों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत पर मां संगीता, पिता श्यामजी कुशवाहा, बाबा विनोद, चाचा गोपाल, गोविंद समेत अन्य परिजन रोते बिलखते रहे। थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मासूम की पानी में डूब कर मौत की जानकारी पर पुलिस गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने व जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, लेखपाल जय नारायण ने बताया कि घटना की रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी गई है।
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