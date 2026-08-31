कानपुर: सैनिक सीमा संभालते हैं, आयकर कर्मी अर्थव्यवस्था : अपर्णा करन

उन्होंने कहा कि आयकर कर्मी देश के सैनिकों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। देश के विकास के लिए बजट और राजस्व की जरूरत होती है और इसे उपलब्ध कराने में आयकर विभाग की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि आयकर कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी को देशहित से जोड़कर पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। विभाग के राजस्व संग्रह से देश के विकास कार्यों को गति मिलती है।

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