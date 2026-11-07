Kanpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:18 PM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:18 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 30.00
न्यूनतम : 17.00
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सूर्योदय : 06:24
सूर्यास्त : 05:23
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आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
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योग शिविर
तालग्राम : काली देवी मंदिर में योग शिविर सुबह 07 बजे से।
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सत्संग
गुरसहायगंज : मोहल्ला अफसरी स्थित स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में निरंकारी सत्संग सुबह 09 बजे से।
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तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 09:30 बजे से।
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छिबरामऊ : पूर्वी बाईपास स्थित निरंकारी भवन में सत्संग सुबह 10 बजे से।
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आरती
कन्नौज : शहर स्थित माता फूलमती देवी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।
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रामलीला
ठठिया : ग्राम जनखत में रामलीला शाम 08 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
योग शिविर
तालग्राम : काली देवी मंदिर में योग शिविर सुबह 07 बजे से।
सत्संग
गुरसहायगंज : मोहल्ला अफसरी स्थित स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में निरंकारी सत्संग सुबह 09 बजे से।
तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 09:30 बजे से।
छिबरामऊ : पूर्वी बाईपास स्थित निरंकारी भवन में सत्संग सुबह 10 बजे से।
आरती
कन्नौज : शहर स्थित माता फूलमती देवी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।
रामलीला
ठठिया : ग्राम जनखत में रामलीला शाम 08 बजे से।
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