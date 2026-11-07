Kanpur News: सिटी में आज

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तापमान

अधिकतम : 30.00

न्यूनतम : 17.00

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सूर्योदय : 06:24

सूर्यास्त : 05:23

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आज का पूर्वानुमान

तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।

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योग शिविर

तालग्राम : काली देवी मंदिर में योग शिविर सुबह 07 बजे से।

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सत्संग

गुरसहायगंज : मोहल्ला अफसरी स्थित स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में निरंकारी सत्संग सुबह 09 बजे से।

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तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 09:30 बजे से।

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छिबरामऊ : पूर्वी बाईपास स्थित निरंकारी भवन में सत्संग सुबह 10 बजे से।

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आरती

कन्नौज : शहर स्थित माता फूलमती देवी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।

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रामलीला

ठठिया : ग्राम जनखत में रामलीला शाम 08 बजे से।

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आज का कार्यक्रम