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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   In the city today

Kanpur News: सिटी में आज

Wed, 07 Oct 2026 12:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:29 AM IST
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In the city today
आज का कार्यक्रम
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तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 22.00
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सूर्योदय: 06:03
सूर्यास्त: 05:54
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
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सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
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सेवा ज्योति यात्रा
कन्नौज : सेवा संकल्प अभियान के तहत पीएसएम डिग्री कॉलेज से सेवा ज्योति यात्रा सुबह 09:30 बजे से।
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टीककरण
तालग्राम: सीएचसी से संबंधित एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
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छिबरामऊ : नगर के सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
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स्मृति दिवस
कन्नौज : नगर पुलिस लाइन रोड स्थित वृद्धा आश्रम में शशि-अरुण स्मृति दिवस कार्यक्रम दोपहर 01:30 बजे से।
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भागवत कथा
छिबरामऊ : क्षेत्र के ग्राम पलिया में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
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कन्नौज : नगर के मोहल्ला मकरंद नगर कुतलूपुर में श्रीमद् भागवत कथा शाम 04 बजे से।
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धरती पूजन
छिबरामऊ : नगर में दिन की रामलीला का धरती पूजन शाम 05 बजे से।
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9548521713
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