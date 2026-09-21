Kanpur News: सिटी में आज

विज्ञापन





तापमान

अधिकतम : 34.00

न्यूनतम : 27.00



-- -- -- -- --

सूर्योदय: 05:57

सूर्यास्त: 06:10



-- -- -- -- --

आज का पूर्वानुमान



आसमान में मौसम साफ रहने की संभावना है।

-- -- -- --

सुंदरकांड

गुरसहायगंज : शिव जागेश्वर धाम पर सुंदरकांड पाठ सुबह सात बजे से

-- -- -- -- -- -

कन्नौज : नदसिया स्थित ब्रह्मदेव मंदिर में सुंदरकांड सुबह आठ बजे से।

-- -- -- -- -- -- -

तिर्वा : जटियापुर स्थित पीपल वाले हनुमान जी मंदिर पर सुंदरकांड पाठ भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से

-- -- -- -- -- -- -

खड़िनी : कस्बा में सुंदरकांड व भंडारा सुबह 10 बजे से।

-- -- -- -- -- --

भंडारा

तिर्वा : कस्बा के रोडवेज बस स्टॉप के सामने सुबह 10 बजे से

-- -- -- --

सुंदरकांड

छिबरामऊ : संगीत में सुंदरकांड प्राचीन हनुमान मंदिर बाबा की बगिया सुबह 11 बजे

-- -- -- -- -- -- --

शिव महापुराण

छिबरामऊ : ग्राम अकबरपुर में शिव महापुराण कथा दोपहर 12 बजे से

-- -- -- -- -- -- --

सुंदरकांड

गुरसहायगंज : कस्बा के श्रीराम मंदिर में सुंदरकांड पाठ तथा भंडारा दोपहर 01 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -

छिबरामऊ : नौगाई के हनुमान मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड ग्रामीणों द्वारा दोपहर 02 बजे से ।

-- -- -- -- -- -- -- -

उमर्दा : बालाजी धाम में संगीतमय सुंदरकांड पाठ शाम 07 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -

श्रीगणेश महोत्सव

कन्नौज : मोहल्ला कटरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -

कन्नौज : मोहल्ला ठेकेदार गली सरायमीरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- --

कन्नौज : मोहल्ला मकरंदनगर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- --

छिबरामऊ : मोहल्ला दीक्षितान में बांके बिहारी मंदिर में गणेश पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 07 बजे से।

-- -

अमोलर : नैपालपुर स्थित भीमसेन मंदिर परिसर में श्रीगणेश महोत्सव में भजन संध्या शाम 07 बजे से।

-- -- -- --

श्रीगंगा आरती

जलालाबाद : दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में श्रीगंगा आरती मंडली कानपुर द्वारा महाआरती शाम 7.30 बजे से।

-- -- -- --

गणेश महोत्सव

तालग्राम : मोहल्ला गिरी कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में श्रीगणेश महोत्सव पर शाम आठ बजे से।

-- -- -- -- -- --



व्हाट्सएप करें



9548521713

आज का कार्यक्रम