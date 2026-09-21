Kanpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:40 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 34.00
न्यूनतम : 27.00
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सूर्योदय: 05:57
सूर्यास्त: 06:10
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में मौसम साफ रहने की संभावना है।
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सुंदरकांड
गुरसहायगंज : शिव जागेश्वर धाम पर सुंदरकांड पाठ सुबह सात बजे से
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कन्नौज : नदसिया स्थित ब्रह्मदेव मंदिर में सुंदरकांड सुबह आठ बजे से।
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तिर्वा : जटियापुर स्थित पीपल वाले हनुमान जी मंदिर पर सुंदरकांड पाठ भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से
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खड़िनी : कस्बा में सुंदरकांड व भंडारा सुबह 10 बजे से।
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भंडारा
तिर्वा : कस्बा के रोडवेज बस स्टॉप के सामने सुबह 10 बजे से
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सुंदरकांड
छिबरामऊ : संगीत में सुंदरकांड प्राचीन हनुमान मंदिर बाबा की बगिया सुबह 11 बजे
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शिव महापुराण
छिबरामऊ : ग्राम अकबरपुर में शिव महापुराण कथा दोपहर 12 बजे से
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सुंदरकांड
गुरसहायगंज : कस्बा के श्रीराम मंदिर में सुंदरकांड पाठ तथा भंडारा दोपहर 01 बजे से।
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छिबरामऊ : नौगाई के हनुमान मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड ग्रामीणों द्वारा दोपहर 02 बजे से ।
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उमर्दा : बालाजी धाम में संगीतमय सुंदरकांड पाठ शाम 07 बजे से।
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श्रीगणेश महोत्सव
कन्नौज : मोहल्ला कटरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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कन्नौज : मोहल्ला ठेकेदार गली सरायमीरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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कन्नौज : मोहल्ला मकरंदनगर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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छिबरामऊ : मोहल्ला दीक्षितान में बांके बिहारी मंदिर में गणेश पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 07 बजे से।
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अमोलर : नैपालपुर स्थित भीमसेन मंदिर परिसर में श्रीगणेश महोत्सव में भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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श्रीगंगा आरती
जलालाबाद : दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में श्रीगंगा आरती मंडली कानपुर द्वारा महाआरती शाम 7.30 बजे से।
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गणेश महोत्सव
तालग्राम : मोहल्ला गिरी कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में श्रीगणेश महोत्सव पर शाम आठ बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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गुरसहायगंज : शिव जागेश्वर धाम पर सुंदरकांड पाठ सुबह सात बजे से
कन्नौज : नदसिया स्थित ब्रह्मदेव मंदिर में सुंदरकांड सुबह आठ बजे से।
तिर्वा : जटियापुर स्थित पीपल वाले हनुमान जी मंदिर पर सुंदरकांड पाठ भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से
खड़िनी : कस्बा में सुंदरकांड व भंडारा सुबह 10 बजे से।
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तिर्वा : कस्बा के रोडवेज बस स्टॉप के सामने सुबह 10 बजे से
सुंदरकांड
छिबरामऊ : संगीत में सुंदरकांड प्राचीन हनुमान मंदिर बाबा की बगिया सुबह 11 बजे
शिव महापुराण
छिबरामऊ : ग्राम अकबरपुर में शिव महापुराण कथा दोपहर 12 बजे से
सुंदरकांड
गुरसहायगंज : कस्बा के श्रीराम मंदिर में सुंदरकांड पाठ तथा भंडारा दोपहर 01 बजे से।
छिबरामऊ : नौगाई के हनुमान मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड ग्रामीणों द्वारा दोपहर 02 बजे से ।
उमर्दा : बालाजी धाम में संगीतमय सुंदरकांड पाठ शाम 07 बजे से।
श्रीगणेश महोत्सव
कन्नौज : मोहल्ला कटरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
कन्नौज : मोहल्ला ठेकेदार गली सरायमीरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
कन्नौज : मोहल्ला मकरंदनगर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
छिबरामऊ : मोहल्ला दीक्षितान में बांके बिहारी मंदिर में गणेश पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 07 बजे से।
अमोलर : नैपालपुर स्थित भीमसेन मंदिर परिसर में श्रीगणेश महोत्सव में भजन संध्या शाम 07 बजे से।
श्रीगंगा आरती
जलालाबाद : दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में श्रीगंगा आरती मंडली कानपुर द्वारा महाआरती शाम 7.30 बजे से।
गणेश महोत्सव
तालग्राम : मोहल्ला गिरी कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में श्रीगणेश महोत्सव पर शाम आठ बजे से।
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