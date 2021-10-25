Kanpur News: अकबरपुर में कृपालपुर के आगे तक हाईवे किनारे बनेगा सीसी नाला

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अकबरपुर के कृपालपुर (शिवाजी नगर) में हाईवे किनारे बस्ती है। यहां नव निर्माण भी हो रहे हैं। हालांकि जल निकासी के लिए नाला नहीं बना है। इससे घरों का गंदा पानी और बरसाती पानी इधर-इधर गड्ढों में एकत्र होता है। खेतों की ओर गंदा पानी जाने का किसान विरोध करते हैं। कृपालपुर में हाईवे की तरफ कच्चा नाला है। इसी से भरोसे जल निकासी है। जलभराव की समस्या के समाधान के लिए नवयुग पालिका योजना के तहत एक ट्रैक्टर एजेंसी से लेकर बाढ़ापुर बरसाती नाला तक ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सीसी नाला निर्माण का प्रस्ताव किया गया था।शासन स्तर पर हुई समिति की बैठक में बीते छह नवंबर को इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह नाला बनने से अकबरपुर थाना, आंबेडकर नगर की तरफ की जल निकासी दुरुस्त होगी। ईओ आशीष कुमार ने बताया कि ढका हुआ सीसी नाला बनेगा। यह करीब छह सौ मीटर लंबा होगा। नाला निर्माण पर करीब 1.70 करोड़ की लागत आएगी। इस नाले से बरसाती या अन्य जल निकासी सीधे बाढ़ापुर नाला के जरिये हो सकेगी।.................बारिश में थाना परिसर हो जाता जलमग्नअकबरपुर में थाना परिसर शुक्ल तालाब के आगे की ओर बना है। पूर्व में हाईवे किनारे की ओर कच्चा खड्ड था तो बरसाती पानी यहां भर जाता था। बाद में हाईवे के किनारे की ओर लोगों ने मकान बना लिए। इसके बाद कच्चा खड्ड खत्म हो गया। इसकी वजह से बरसाती पानी निकासी नहीं होती है। तेज बारिश होने पर थाना परिसर जलमग्न हो जाता है। यह नाला बनने से जल निकासी दुरुस्त होगी।