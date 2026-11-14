Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   IIT will strengthen the military technologically.

Kanpur News: सेना को तकनीक रूप से मजबूत करेगा आईआईटी

Sat, 14 Nov 2026 01:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
IIT will strengthen the military technologically.
कानपुर। सेना को तकनीक और स्वदेशी रूप से सक्षम बनाने के लिए आईआईटी कानपुर सहयोग करेगा। सेना के अधिकारियों से मिली चुनौतियों पर रिसर्च करने के बाद तकनीक विकसित की जाएगी। आईआईटी कानपुर की तकनीक परखने के लिए भारतीय वायु सेना के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (सीआईएससी) एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने संस्थान का भ्रमण किया। सी3आई हब और सेना के अन्य स्टार्टअप देखे।
विज्ञापन


एयर मार्शल ने आईआईटी के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल, प्रो. दीपू फिलिप के साथ बैठक की। एयर मार्शल ने आईआईटी में ड्रोन, यूएवी (अनमैंड एयर व्हीकल), साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्री की विभिन्न तकनीक व उत्पादों को समझा। आत्मघाती ड्रोन, सर्विलांस ड्रोन, आपदा में प्रयुक्त होने वाले ड्रोन, लंबे समय तक उड़ान भरने वाले यूएवी आदि पर चर्चा हुई। संस्थान के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि सेना की चुनौतियों पर चर्चा हुई है। जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed