Kanpur News: हैवल्स के साथ मिलकर प्रभावी सस्ती एनर्जी बनाएगा आईआईटी

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समझौते पर हैवल्स एसडीए के वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स) वसीम शोरा और आईआईटी कानपुर के डीन रिसर्च एवं डेवलपमेंट प्रो. जयंधरन जी राव ने हस्ताक्षर किया। इसके तहत ऊर्जा क्षेत्र की उभरती जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान विकसित किए जाने की उम्मीद है। संस्थान के अनुसार यह साझेदारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इस दौरान आईआईटी के प्रो. राजीव जिंदल और प्रो. मनोज कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे।

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कानपुर। पर्यावरण के हित में सस्ती और प्रभावी एनर्जी बनाने के लिए आईआईटी कानपुर ने हैवल्स इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसके तहत आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक हैवल्स के साथ मिलकर ऊर्जा क्षेत्र में नई तकनीकों और व्यावहारिक एवं बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जा सकने वाली तकनीकों को विकसित करने के लिए मिलकर शोध करेंगे। प्रभावी सस्ती एनर्जी बनाने का प्रयास किया जाएगा।