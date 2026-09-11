फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   IIT and police will guide teenagers who have run away from home.

Kanpur News: आईआईटी और पुलिस घर से गई किशोरी-युवतियों को दिखाएगी राह

Fri, 11 Sep 2026 02:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
IIT and police will guide teenagers who have run away from home.
कानपुर। घर छोड़ने वाली किशोरी, युवती और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को कम करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एडीजी जोन कार्यालय में गुरुवार को त्रिपक्षीय करार हुआ। कानपुर देहात पुलिस ने आईआईटी कानपुर और क्यूट ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है। तीनों मिलकर किशोरियों और युवतियों को भविष्य की राह दिखाएंगे। उनकी मॉनीटरिंग और काउंसलिंग की जाएगी। पुलिस जागरूकता अभियान चलाएगी।
विज्ञापन

एडीजी जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर छोड़ने वाली किशोरी युवतियों, महिलाओं के मूल कारण जानने और उनपर काम करने के निर्देश दिए थे। आईआईटी कानपुर के डिप्टी डायरेक्टर ब्रिज भूषण से संपर्क किया गया। कानपुर देहात पुलिस के डेटा का आईआईटी के विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया, जिसमें शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, उम्र और अन्य डेटा शामिल रहा। विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर एमओयू साइन हुआ। कानपुर देहात की पुलिस ने 297 ऐसी किशोरी, युवतियों और महिलाओं की रिपोर्ट दी थी, जो बिना बताए घर से कहीं चली गई थीं।
विज्ञापन

इसमें सामने आया कि 13-15 वर्ष की जो किशोरियां घर से गई थीं, उनका मुख्य कारण गुस्सा और खतरे का अनुमान न होना था। जबकि 15-25 वर्ष की युवतियों में बेहतर जीवन जीने की लालसा और परिणामों का आकलन न कर पाना कारण रहा। वहीं 25 वर्ष से ऊपर की युवती और महिलाएं घरेलू हिंसा और डांट के चलते निकल गईं। हालांकि जब उन्हें तलाशा गया तो उनके साथ अपराध हो चुका था। पुलिस महानिरीक्षक झांसी जोन आकाश कुलहरी, पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर जोन यमुना प्रसाद, एसपी कानपुर देहात श्रद्धा नरेंद्र पांडेय आदि मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
सालभर साथ में करेंगे काम
एडीजी ने बताया आईआईटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डीन प्रो. जयनधरन जी राव और उनकी टीम के साथ पुलिस एक साल तक पीड़िताओं के साथ काम करेगी। इसमें आईआईटी के स्टार्टअप क्यूट ब्रेन प्रालि का भी साथ लिया जाएगा। इससे जनता के प्रति पुलिस का नजरिया भी बदलेगा। गुस्सा या प्रेम प्रसंग में घर छोड़ने वाली किशोरी और युवतियों के लिए कुछ हल्के संदेश और दिमागी स्तर को बढ़ाने वाली कार्यशालाएं होंगी। झगड़ा या विवाहेत्तर संबंधों के चलते घर छोड़ने वाली महिलाओं की गोपनीय कार्यशाला के साथ ही उन्हें जिम्मेदार बनाने पर काम होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed