Kanpur News: अफवाहों पर ध्यान न दें, भड़काऊ पोस्ट से बचें

विज्ञापन

मूसानगर। दुर्गा पूजा, नवरात्र और दशहरा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर बृहस्पतिवार को मूसानगर थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष अमिता वर्मा ने की। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। थानाध्यक्ष ने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और बिना पुष्टि के किसी सूचना को आगे प्रसारित न करें। उन्होंने कहा कि अराजकतत्वों और माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की हिंसा या भड़काऊ पोस्ट करने से बचें। ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या विवाद की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। बैठक में अकरम कुरैशी, गुल्ला चौरसिया, सुनील प्रजापति, नीरज सचान, हुब्ब लाल पाल, प्रदीप दुबे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। (संवाद)