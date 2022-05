{"_id":"628fc8c2b5f97e3bb3441e69","slug":"idols-missing-in-radha-krishna-temple-in-kanpur-illegal-construction-was-going-on-the-mayor-reached-and-stopped","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: राधा-कृष्ण मंदिर से मूर्तियां गायब, कराया जा रहा था अवैध निर्माण, महापौर ने रुकवाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 27 May 2022 12:13 AM IST