Kanpur News: बाइकों की भिड़ंत में आइसक्रीम विक्रेता की मौत, दो घायल

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रूरा के बजरंग नगर निवासी महेश चौरसिया ने बताया कि बेटा सुरेंद्र चौरसिया (40) फेरी लगाकर आइसक्रीम बेचता था। बृहस्पतिवार रात करीब 10:30 बजे आइसक्रीम बेचने के बाद बेटा बाइक से घर लौट रहा था। मुक्तापुर गांव के पास बेटे की बाइक सामने से आ रहे मंगलपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी बाइक सवार कृष्ण मुरारी, उनके साथी कानपुर नगर के सचेंडी थाना क्षेत्र के भौंती निवासी रवींद्र कुमार की बाइक से टकरा गई। हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि शेष दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। अकबरपुर थानाध्यक्ष हरमीत सिंह ने बताया कि क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेने के साथ शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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रूरा। अकबरपुर-रूरा मार्ग पर मुक्तापुर गांव के पास बृहस्पतिवार रात को दो बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में आइसक्रीम विक्रेता की मौत हो गई। जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाने के साथ घटना स्थल पर छानबीन की है।