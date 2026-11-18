Kanpur News: मेजबान सीएसजेएमयू ने एमिटी विवि को 2-1 से हराया
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:19 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:19 AM IST
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कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) कानपुर में आयोजित सेंट्रल जोन अंतर विश्वविद्यालयीय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता 2026-27 के चौथे दिन मंगलवार को नौ मैच संपन्न हुए। इनमें चार मुकाबले विश्वविद्यालय परिसर और पांच आईआईटी कानपुर के मैदान पर खेले गए। सैम हिगिनबॉटम विश्वविद्यालय ने 9-0 से जीत दर्ज की। मेजबान सीएसजेएमयू ने एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा को 2-1 से पराजित किया।
विश्वविद्यालय परिसर में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबान सीएसजेएमयू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एमिटी विश्वविद्यालय को 2-1 से हराकर जीत दर्ज की। दूसरे मैच में एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय को 4-2 से हराया। तीसरे मुकाबले में बर्कतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को 2-0 से शिकस्त दी।
चौथे मैच में रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल ने डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा को 5-0 से पराजित किया। आईआईटी में खेले गए पांचवें मुकाबले में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय को 5-0 से हराया। छठवें मुकाबले में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय ने स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के खिलाफ 1-0 से जीत हासिल की।
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सातवें मुकाबले में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की टीम के मैदान पर उपस्थित नहीं होने के कारण मेडी-कैप्स विश्वविद्यालय को वॉकओवर दिया गया। आठवें मैच में सैम हिगिनबॉटम विश्वविद्यालय ने रानी अवंती बाई लोधी राज्य विश्वविद्यालय को 9-0 से करारी शिकस्त दी। नौवें मुकाबले में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को 4-0 से पराजित किया। इस मौके पर सचिव खेल एवं आयोजन सचिव शुभम हजारिया समेत अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे।
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विश्वविद्यालय परिसर में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबान सीएसजेएमयू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एमिटी विश्वविद्यालय को 2-1 से हराकर जीत दर्ज की। दूसरे मैच में एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय को 4-2 से हराया। तीसरे मुकाबले में बर्कतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को 2-0 से शिकस्त दी।
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चौथे मैच में रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल ने डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा को 5-0 से पराजित किया। आईआईटी में खेले गए पांचवें मुकाबले में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय को 5-0 से हराया। छठवें मुकाबले में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय ने स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के खिलाफ 1-0 से जीत हासिल की।
विज्ञापन
सातवें मुकाबले में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की टीम के मैदान पर उपस्थित नहीं होने के कारण मेडी-कैप्स विश्वविद्यालय को वॉकओवर दिया गया। आठवें मैच में सैम हिगिनबॉटम विश्वविद्यालय ने रानी अवंती बाई लोधी राज्य विश्वविद्यालय को 9-0 से करारी शिकस्त दी। नौवें मुकाबले में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को 4-0 से पराजित किया। इस मौके पर सचिव खेल एवं आयोजन सचिव शुभम हजारिया समेत अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे।