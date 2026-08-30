Kanpur News: हिस्ट्रीशीटर ने मारपीट कर गाड़ी चढ़ाने का किया प्रयास

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न्यू श्याम नगर निवासी अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि शनिवार सुबह करीब चार बजे भाई अविनाश नौबस्ता बाइपास पर था। गल्ला मंडी निवासी हर्ष द्विवेदी भाई देव, साथी आरव मिश्रा व अन्य के साथ वहां पहुंचा और सिगरेट लाने को कहा। इंकार पर गाली गलौज करने लगा। वह मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर हर्ष ने पिस्टल निकाल कर उनके सिर पर बट से हमला कर दिया। जिसमें वह लहूलुहान हो गया। नौबस्ता इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर हिस्ट्रीशीटर हर्ष द्विवेदी, उसके भाई समेत अन्य पर जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तलाश में दबिश दी जा रही है। (संवाद)