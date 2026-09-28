फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Highest rainfall in September in 23 years.

Kanpur News: 23 साल बाद सितंबर में सबसे अधिक बरसा पानी

Mon, 28 Sep 2026 01:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Highest rainfall in September in 23 years.
कानपुर। मानसूनी सीजन में इस बार 23 साल के बाद सबसे अधिक बारिश हुई है। रविवार को 9.6 मिमी बारिश को मिलाकर इस बार सितंबर में कुल 446.4 मिमी बारिश हुई है। इसके पहले सितंबर 2003 में 453.6 मिमी बारिश हुई थी। उसके बाद अब इतना पानी गिरा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। अब बारिश के आसार नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश में ठहरे पश्चिमी विक्षोभ का असर आया तो मानसून कुछ दिन और रुक सकता है।
विज्ञापन

लगातार तीसरे दिन रविवार को भी घने बादल छाए रहे और बौछारें पड़ीं। अधिकतम तापमान सामान्य औसत 33.4 डिग्री से आठ डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य औसत 23.2 डिग्री से 3.2 डिग्री कम रहा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि इस समय देश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में सक्रिय है। इसका असर कानपुर परिक्षेत्र पर आता है तो मानसून ठिठक सकता है। फिलहाल आसमान साफ रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed