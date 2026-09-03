कानपुर: नानामऊ तिराहे पर हादसों को न्योता दे रहा जलभराव, गड्ढे में रिक्शा पलटने से महिला गंभीर घायल

शिकायत के बाद भी नहीं हुई मरम्मत

स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढे के भराव और सड़क की मरम्मत के लिए एनएचएआई के अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। बारिश का पानी भरा होने के कारण गड्ढे की गहराई का अंदाजा भी नहीं लग पाता। इससे दोपहिया वाहन, ई-रिक्शा और अन्य वाहन चालकों के लिए खतरा बना हुआ है। लोगों ने मांग की है कि गड्ढे में तत्काल भराव कर सड़क की मरम्मत कराई जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले समस्या का समाधान हो सके।







