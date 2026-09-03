कानपुर: नानामऊ तिराहे पर हादसों को न्योता दे रहा जलभराव, गड्ढे में रिक्शा पलटने से महिला गंभीर घायल
Kanpur News: जीटी रोड हाईवे के नीचे नानामऊ तिराहा के पास सड़क पर बारिश के पानी में छिपा गहरा गड्ढा राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। पानी भरा होने के कारण गड्ढा दिखाई नहीं देता और ई-रिक्शा समेत अन्य वाहन इसमें फंसकर पलट रहे हैं।
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लगातार हादसों के खतरे के बावजूद गड्ढे की स्थायी मरम्मत नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों गोपाली और अमित के मुताबिक, बीते दिनों भी एक ई-रिक्शा गड्ढे में फंसकर पलट गया था। हादसे में रिक्शे में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर बैरिकेडिंग भी कराई थी, ताकि वाहन चालक सावधानी से निकल सकें।
शिकायत के बाद भी नहीं हुई मरम्मत
स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढे के भराव और सड़क की मरम्मत के लिए एनएचएआई के अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। बारिश का पानी भरा होने के कारण गड्ढे की गहराई का अंदाजा भी नहीं लग पाता। इससे दोपहिया वाहन, ई-रिक्शा और अन्य वाहन चालकों के लिए खतरा बना हुआ है। लोगों ने मांग की है कि गड्ढे में तत्काल भराव कर सड़क की मरम्मत कराई जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले समस्या का समाधान हो सके।