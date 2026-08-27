औरैया: मुफ्त बस यात्रा की सौगात, रक्षाबंधन पर रोडवेज में उमड़ी महिलाओं की भीड़

यात्री कर अधिकारी ने डिपो अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहार के दौरान किसी भी महिला यात्री को आवागमन में परेशानी न हो। बसों का संचालन निर्धारित समय के अनुसार किया जाए और यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। रक्षाबंधन के चलते डिपो पर दिनभर महिला यात्रियों की आवाजाही बनी रही। अधिकारियों के निरीक्षण और यात्रियों से सीधे संवाद के बाद डिपो परिसर में व्यवस्थाएं सुचारु नजर आईं।