औरैया: मुफ्त बस यात्रा की सौगात, रक्षाबंधन पर रोडवेज में उमड़ी महिलाओं की भीड़
Auraiya News: रक्षाबंधन पर सरकार की ओर से महिलाओं को दी गई मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का असर रोडवेज बसों में साफ नजर आया। त्योहार पर मायके जाने वाली बहनों की संख्या बढ़ने से बसों और डिपो में महिला यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी।
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मुफ्त यात्रा सुविधा से महिलाओं के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दी। डिपो की व्यवस्थाओं का जायजा लेने और यात्रियों से सीधा फीडबैक लेने के लिए यात्री कर अधिकारी मानवेंद्र प्रताप सिंह अचानक डिपो पहुंचे। उन्होंने बस स्टैंड परिसर का निरीक्षण करने के साथ बसों के अंदर जाकर महिला यात्रियों से बातचीत की।
बस में महिलाओं से लिया फीडबैक
अधिकारी ने कानपुर जा रही बस में सवार महिलाओं से मुफ्त टिकट मिलने, बस की स्थिति और यात्रा के दौरान मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। महिलाओं ने सरकार की मुफ्त यात्रा सुविधा की सराहना करते हुए इसे रक्षाबंधन पर बहनों के लिए राहत भरा कदम बताया।
यात्री कर अधिकारी ने डिपो अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहार के दौरान किसी भी महिला यात्री को आवागमन में परेशानी न हो। बसों का संचालन निर्धारित समय के अनुसार किया जाए और यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। रक्षाबंधन के चलते डिपो पर दिनभर महिला यात्रियों की आवाजाही बनी रही। अधिकारियों के निरीक्षण और यात्रियों से सीधे संवाद के बाद डिपो परिसर में व्यवस्थाएं सुचारु नजर आईं।