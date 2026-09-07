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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Harpalpur Car Accident, Palia Village Accident, Hardoi Road Accident, WagonR Accident, Ramnath Death, Harpalpu

हरदोई: बेकाबू कार की टक्कर से अधेड़ की मौत, भागते समय दो और को किया घायल; हालत गंभीर

Mon, 07 Sep 2026 06:34 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,हरदोई Published by: प्रसून शुक्ला Updated Mon, 07 Sep 2026 06:34 PM IST
सार

Hardoi News: कोतवाली क्षेत्र के पलिया गांव में सोमवार को तेज रफ्तार वैगनॉर कार ने बाइक सवार अधेड़ को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल अधेड़ को सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक कार लेकर भागने लगा तो रास्ते में उसने दो और लोगों को टक्कर मार दी।

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Harpalpur Car Accident, Palia Village Accident, Hardoi Road Accident, WagonR Accident, Ramnath Death, Harpalpu
मृतक की बेटी व परिजन - फोटो : amar ujala

विस्तार
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दोनों घायल हो गए। ग्रामीणों ने पीछा कर चालक और कार को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अरवल थानाक्षेत्र के नाऊपुरवा निवासी रामनाथ (48) खेती करते थे। सोमवार को वह बाइक से पलिया बाजार स्थित जनसेवा केंद्र पर ट्रैक्टर की किस्त जमा करने जा रहे थे।

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इसी दौरान सामने से आई तेज रफ्तार वैगनॉर कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रामनाथ सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से रामनाथ को हरपालपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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फाइल फोटो रामनाथ - फोटो : amar ujala

भागते समय दो और लोगों को मारी टक्कर

रामनाथ को टक्कर मारने के बाद चालक ने कार रोकने के बजाय उसे और तेज दौड़ा दिया। इसी दौरान कार ने पलिया निवासी सुधीर (38) और गांव निवासी राम नरेश (62) को भी टक्कर मार दी। सुधीर बाइक से गैस सिलिंडर लेने जा रहे थे, जबकि राम नरेश सब्जी खरीदने निकले थे। हादसे में दोनों घायल हो गए। उन्हें पलिया सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

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लगातार टक्कर मारने के बाद कार लेकर भाग रहे चालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। कार समेत चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाल संदीप शुक्ला ने बताया कि कार पकड़ ली गई है। परिजनों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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