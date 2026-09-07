हरदोई: बेकाबू कार की टक्कर से अधेड़ की मौत, भागते समय दो और को किया घायल; हालत गंभीर

भागते समय दो और लोगों को मारी टक्कर

रामनाथ को टक्कर मारने के बाद चालक ने कार रोकने के बजाय उसे और तेज दौड़ा दिया। इसी दौरान कार ने पलिया निवासी सुधीर (38) और गांव निवासी राम नरेश (62) को भी टक्कर मार दी। सुधीर बाइक से गैस सिलिंडर लेने जा रहे थे, जबकि राम नरेश सब्जी खरीदने निकले थे। हादसे में दोनों घायल हो गए। उन्हें पलिया सीएचसी में भर्ती कराया गया है।