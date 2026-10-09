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हरदोई: संदिग्ध हालातों में सिक्योरिटी गार्ड की मौत, बंदूक से पेट में लगी थी गोली, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Fri, 09 Oct 2026 08:20 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 09 Oct 2026 08:20 PM IST
सार

Hardoi News: बघौली थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुरवा गांव में लाइसेंसी बंदूक से पेट में गोली लगने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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Hardoi Security guard dies under suspicious circumstances sustained a gunshot wound to the abdomen
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हरदोई जिले में बघौली थाना क्षेत्र के तिलकपुरवा में घरेलू विवाद के चलते सुरक्षा गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से पेट में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बृहस्पतिवार आधी रात के बाद हुई घटना का पता शुक्रवार सुबह चला। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस पहुंच गई। शव कब्जे में लिया गया है। तिलकपुरवा निवासी अमरेश सिंह (40) के पास लाइसेंसी दोनाली बंदूक थी। वह दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे।

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आगामी 11 अक्तूबर से परिवार की ओर से गांव में शिवपुराण का आयोजन होना था। इसके कारण अमरेश सिंह परिवार समेत गांव में थे। बृहस्पतिवार शाम वह बुलट मोटर साइकिल से गांव गए थे। पत्नी रीना ने पुलिस को बताया कि वापस आने पर उनके हाथ पैरों में छिले के निशान थे। साथ ही, वह शराब के नशे में भी थे। चोट के बारे में पूछने पर उन्होंने भैंस से टकराकर गिर जाने की बात कही।

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बिस्तर पर ही बंदूक रखी हुई थी
इस पर परिजनों ने शराब की लत को लेकर नाराजगी जताई। इसके कुछ देर बाद अमरेश ने खाना खाया और फिर कमरे में चला गया। शनिवार सुबह कमरे से बाहर न आने पर परिजनों ने खिड़की से देखा तो वह बिस्तर पर औंधे मुंह पड़े थे। इस पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया। बिस्तर पर ही बंदूक रखी हुई थी और उनके पेट पर चोट का निशान था। इसी बीच पुलिस को संदिग्ध घटना की जानकारी मिली।

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पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा
थानाध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। परिजनों से पूछताछ की। परिजन शव का अंतिम संस्कार कराने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा। थानाध्यक्ष ने बताया कि पेट में गोली लगने से मौत होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम शनिवार को होगा, तब स्थिति और स्पष्ट होगी। जो परिस्थितियां हैं, उनमें खुदकुशी ही लग रही है।

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