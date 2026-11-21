हरदोई: अचानक बिगड़ी हथिनी ने महंत के भाई को पटककर रखा पैर, मौत से मचा कोहराम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 21 Nov 2026 09:17 PM IST
सार
Hardoi News: देहात कोतवाली क्षेत्र के खेतुई स्थित बालाजी धाम के परिसर में घटना हुई। मौके पर अफरा तफरी मच गई।
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विस्तार
लखनऊ रोड स्थित खेतुई स्थित बाला जी धाम में पालतू हथिनी ने महंत के बड़े भाई को शनिवार शाम उठाकर पटक दिया। इसके बाद उनके ऊपर पैर रख दिया। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। महंत के भाई को सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय में मृत घोषित कर दिया गया। हथिनी को बमुश्किल बेड़ियों में जकड़ा जा सका।
देहात कोतवाली क्षेत्र के खेतुई स्थित बालाजी धाम के महंत बाबा नागेंद्र दास के बड़े भाई रामसिंह उर्फ कल्लू (50) शनिवार शाम पालतू हथिनी को मंदिर परिसर में टहला रहे थे। इस दौरान वह हथिनी से खेल भी रहे थे। इसी दौरान अचानक हथिनी बिगड़ गई और उसने रामसिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद रामसिंह के ऊपर हथिनी ने पैर रख दिया। घटना को देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी तरह मशक्कत कर हथिनी को बेड़ियां डालकर काबू में किया गया।
राम सिंह को आनन फानन ही सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय भेजा दिया गया। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में पत्नी लक्ष्मी, एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वन विभाग के रेंजर प्रमोद कुमार ने बताया कि घटना के बारे में पता चला है। मौके का जायजा भी लिया है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, वो की जाएगी।
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देहात कोतवाली क्षेत्र के खेतुई स्थित बालाजी धाम के महंत बाबा नागेंद्र दास के बड़े भाई रामसिंह उर्फ कल्लू (50) शनिवार शाम पालतू हथिनी को मंदिर परिसर में टहला रहे थे। इस दौरान वह हथिनी से खेल भी रहे थे। इसी दौरान अचानक हथिनी बिगड़ गई और उसने रामसिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद रामसिंह के ऊपर हथिनी ने पैर रख दिया। घटना को देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी तरह मशक्कत कर हथिनी को बेड़ियां डालकर काबू में किया गया।
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राम सिंह को आनन फानन ही सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय भेजा दिया गया। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में पत्नी लक्ष्मी, एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वन विभाग के रेंजर प्रमोद कुमार ने बताया कि घटना के बारे में पता चला है। मौके का जायजा भी लिया है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, वो की जाएगी।
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