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देहात कोतवाली क्षेत्र के खेतुई स्थित बालाजी धाम के महंत बाबा नागेंद्र दास के बड़े भाई रामसिंह उर्फ कल्लू (50) शनिवार शाम पालतू हथिनी को मंदिर परिसर में टहला रहे थे। इस दौरान वह हथिनी से खेल भी रहे थे। इसी दौरान अचानक हथिनी बिगड़ गई और उसने रामसिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद रामसिंह के ऊपर हथिनी ने पैर रख दिया। घटना को देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी तरह मशक्कत कर हथिनी को बेड़ियां डालकर काबू में किया गया।राम सिंह को आनन फानन ही सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय भेजा दिया गया। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में पत्नी लक्ष्मी, एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वन विभाग के रेंजर प्रमोद कुमार ने बताया कि घटना के बारे में पता चला है। मौके का जायजा भी लिया है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, वो की जाएगी।