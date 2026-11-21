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महुईपुरी निवासी प्रेमपाल की भांजी सोना का जन्मदिन शुक्रवार रात घर पर मनाया जा रहा था। प्रेमपाल के मकान के पास ही परचून की दुकान है। गांव निवासी गुड्डू वाल्मीकि उर्फ शेखरन (50) का पुत्र पिंकू प्रेमपाल के मकान के पास स्थित कन्हई की दुकान पर पुड़िया लेने गया था। इस दौरान प्रेमपाल का भाई राज किशोर शराब के नशे में वहां आ गया। प्रेमपाल बेवजह ही पिंकू से गाली-गलौज करने लगा। पिंकू ने इसका विरोध किया तो राजकिशोर के भाई प्रेमपाल, सोमपाल, बहनोई फतेहगढ़ निवासी मुन्ना और रिश्तेदार सुरसा थाना क्षेत्र के पुन्नियां निवासी राहुल वहां आ गए। इन लोगों ने पिंकू को पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर पिंकू के पिता गुड़्डू, भाई रोहित और मां ज्ञाना वहां आ गईं। आरोपियों ने इन सभी को भी डंडों से पीटा। घटना में गुड्डू, रोहित और ज्ञाना गंभीर रूप से घायल हो गईं।घटना का पता चलने पर देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। तीनों घायलों को सौ शैया संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया। यहां उपचार के दौरान देर रात गुड्डू उर्फ शेखरन की मौत हो गई। मृतक के परिवार में पत्नी, चार पुत्र और पांच पुत्रियां हैं। सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि मृतक के पुत्र पिंकू की शिकायत पर तीन सगे भाइयों और उनके बहनोई समेत पांच लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। प्रेमपाल, सोमपाल, राजकिशोर और मुन्ना को हिरासत में लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया।