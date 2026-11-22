हरदोई जिले में कासिमपुर थाना क्षेत्र के अलादादपुर नेवादा गांव में अपने मौसेरे भाई की शादी समारोह में मां के साथ एक शामिल होने के लिए आए मासूम की शनिवार देर रात कुएं पूजन के दौरान कुएं मे गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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थाना क्षेत्र के अलादादपुर नेवादा गांव निवासी सुखदेव के पुत्र नीरज की शनिवार को बरात थी। बरात जाने से पहले गांव में ही स्थित घर और रिश्तेदार महिलाएं कुएं पूजन की रस्म कर रही थी। पूजन के दौरान उन्नाव जनपद के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के हर्रईपुर गांव निवासी योगेश कुमार का छह वर्षीय पुत्र दीपांशु अचानक कुएं में गिर गया।