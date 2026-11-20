विज्ञापन

--

हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता और आचार्य सनत्कुमार मिश्र के मुताबिक भगवान विष्णु चार माह की योगनिंद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन दोबारा से हाथों में लेते हैं। इस दिन से चातुर्मास खत्म हो जाता है और शुभ मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम विवाह की भी परंपरा है। श्रद्धालु व्रत भी रखते हैं। दिन में पूजन-अर्चन के साथ ही रात में गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद और गुड़ आदि सामग्री का भोग अर्पित किया जाता है। वहीं एकादशी पर शहर सहित जिले में पत्ती सहित गन्ना की मांग रही। इससे शहर में 20 रुपये में एक गन्ना की बिक्री हुई।श्री खाटूश्याम मंदिर में जन्मोत्सव पर उमड़े श्रद्धालुहरदोई। श्री खाटूश्याम का कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लाइनें लगवाई गईं। श्रद्धालुओं ने श्रीश्याम बाबा को अपनी श्रद्धानुसार भोग प्रसाद अर्पित किया। श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम को मोर पंख, नीला झंडा, इत्र, केसर-दूध, नैवेद्य आदि अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।