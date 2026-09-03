हरदोई: गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा, चालक को झपकी आने से पलटी टूरिस्ट बस, आठ यात्री गंभीर घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर

हरदोई जिले के सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हो गया है। इसमें लुधियाना से उन्नाव आ रही यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार टूरिस्ट बस चालक को झपकी आने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आठ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

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जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव कनकापुर उबरिया के पास गंगा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 286 पर गुरुवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुई। एक निजी टूरिस्ट बस लुधियाना से मजदूरों और उनके परिवारों को लेकर उन्नाव जा रही थी। बस में लगभग 60 यात्री सवार थे।