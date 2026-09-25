हमीरपुर: नोएडा अग्निकांड में मयंक और सरोज की मौत, एम्बुलेंस से शव आते ही गूंजी चीखें, लोगों की आंखें नम

दिल्ली से महोबा जा रही राज कल्पना ट्रेवल्स की बस में बुधवार रात नोएडा के पास अचानक आग लगने से राठ क्षेत्र के दो यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बजरिया मुगलपुरा मोहल्ला निवासी इंजीनियर मयंक गुप्ता और जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव व हाल मुकाम बजरिया निवासी सरोज गुप्ता ने जान गंवाई। घटना की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में मातम छा गया था।

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बताया गया कि बुधवार रात बस दिल्ली से महोबा के लिए रवाना हुई थी। नोएडा से निकलते ही बस में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बस में सवार यात्रियों में अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। हादसे में कई यात्री आग की चपेट में आ गए। इनमें राठ के मयंक गुप्ता और सरोज गुप्ता की भी मौत हो गई।