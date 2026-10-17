Hamirpur News: बीच सड़क पर रोडवेज बस खराब, लगा जाम

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नगर के बीच से निकले व्यस्ततम मुख्य मार्ग पर दोनों ओर अतिक्रमण की वजह से दिन भर जाम की स्थिति देखी जा सकती है। वहीं शनिवार को कानपुर से लौटी राठ डिपो की बस पहिए में आई खराबी के चलते पड़ाव चौराहे के पास खड़ी हो गई। बीच रास्ते में बस खड़ी होने से देखते ही देखते यातायात रुक गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बस करीब आधा घंटे तक सड़क पर खड़ी रही। बाद में मिस्त्री ने आकर बस ठीक की। इसके बाद बस हटने पर जाम खुल सका और लोगों ने राहत की सांस ली।

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राठ (हमीरपुर)। पड़ाव चौराहा रानी गेट के सामने मुख्य मार्ग पर शनिवार को कानपुर से लौटी राठ डिपो की बस खराब हो गई। बीच सड़क पर बस खड़ी होने से दोनों ओर लंबा जाम लग गया। करीब आधा घंटे बाद बस ठीक होने पर जाम खुल सका।