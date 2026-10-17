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Hamirpur News: बीच सड़क पर रोडवेज बस खराब, लगा जाम

Sat, 17 Oct 2026 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:40 PM IST
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Roadways bus breaks down in the middle of the road, causing a traffic jam
फोटो 17 एचएएमपी 23- राठ के पड़ाव चौराहे पर खराब बस और जाम में फंसे वाहन। संवाद
राठ (हमीरपुर)। पड़ाव चौराहा रानी गेट के सामने मुख्य मार्ग पर शनिवार को कानपुर से लौटी राठ डिपो की बस खराब हो गई। बीच सड़क पर बस खड़ी होने से दोनों ओर लंबा जाम लग गया। करीब आधा घंटे बाद बस ठीक होने पर जाम खुल सका।
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नगर के बीच से निकले व्यस्ततम मुख्य मार्ग पर दोनों ओर अतिक्रमण की वजह से दिन भर जाम की स्थिति देखी जा सकती है। वहीं शनिवार को कानपुर से लौटी राठ डिपो की बस पहिए में आई खराबी के चलते पड़ाव चौराहे के पास खड़ी हो गई। बीच रास्ते में बस खड़ी होने से देखते ही देखते यातायात रुक गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बस करीब आधा घंटे तक सड़क पर खड़ी रही। बाद में मिस्त्री ने आकर बस ठीक की। इसके बाद बस हटने पर जाम खुल सका और लोगों ने राहत की सांस ली।
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