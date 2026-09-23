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हमीरपुर: ह्रदय गति रुकने से पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रामाधार सिंह लोधी का निधन

Wed, 23 Sep 2026 08:58 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 23 Sep 2026 08:58 PM IST
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Hamirpur: Former Vice-Chairman of the Backward Classes Commission passes away due to cardiac arrest
रामाधार सिंह लोधी की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व विधायक रामाधार सिंह लोधी का बुधवार देर शाम ह्रदय गति रुकने से निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नजदीकी थे और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। रामाधार सिंह लोधी की राठ विधानसभा में अच्छी पकड़ रही है। वह अपनी सागदी से पहचाने जाते थे। विधानसभा चुनाव में जनता दल से दो बार किश्मत आजमाई लेकिन सफलता नहीं मिली।

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वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे। 2001 तक राठ विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। सपा के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री के खास थे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उन्हें सम्मान देते थे। पार्टी में उनके समर्पण को देखते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में लाल बत्ती देकर उनका मान बढ़ाया था। 16 मार्च 2025 को सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राठ आने पर उनके आवास पहुंचे और हालचाल लिया था। बुधवार शाम हालत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बृहस्पतिवार सुबह उनके पैतृक गांव कछवा कला में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

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