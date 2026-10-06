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Kanpur News: ज्योति ज्योत दिवस पर गुरमत समागम

Tue, 06 Oct 2026 02:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:35 AM IST
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Gurmat Samagam on Jyoti Jot Diwas
कानपुर। किदवईनगर स्थित बाबा नामदेव गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक देव का ज्योति ज्योत दिवस गुरमत समागम के रूप में मनाया गया। रविंदर सिंह हजूरी रागी ने गुरु नानक देव की वाणी का गायन कर संगत को निहाल किया। बताया कि गुरु नानक देव ने संपूर्ण मानवता को एक समान मानने का संदेश दिया। उन्होंने संसार भर में चार यात्राएं कर लोगों को नाम जपो, किरत करो (मेहनत करो) और वंड छको (आपस में बांटो) का उपदेश दिया। गुरु नानक देव ने एक पंगत और एक संगत की भावना को मजबूत करते हुए समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने तथा लोगों को धर्म और सेवा के मार्ग से जोड़ने का आह्वान किया। प्रधान सरदार नीतू सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानवता को एक ईश्वर और समूची मानव जाति को एक परिवार मानने का संदेश दिया। समागम में गुरदीप सहगल, अशोक अरोड़ा, श्रीचंद असरानी, मनजीत चड्ढा, सुरेंद्र कौर, सोनिया सहित आदि मौजूद रहे।
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