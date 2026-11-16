Kanpur News: गोपाष्टमी कल, गाय की होगी पूजा

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ज्योतिषाचार्य डॉ. प्रीति अग्निहोत्री और आचार्य पवन तिवारी ने बताया कि गोपाष्टमी के दिन पहली बार भगवान श्रीकृष्ण और उनके दोस्तों को गाय चराने की इजाजत दी गई थी। गोपाष्टमी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की आठवीं तारीख को मनाई जाती है। इस पर्व पर गायों के माथे पर तिलक और चंदन लगाते हैं। उन्हें चावल, चारा, पानी, फूल, रोली, मिठाई, अगरबत्ती और गुड़ अर्पित किया जाता है। (ब्यूरो)

कानपुर। गोपाष्टमी 17 नवंबर को मनाई जाएगी। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण और गायों के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है।