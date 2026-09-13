कानपुर: घाटमपुर में तीन दिन भारी वाहनों का डायवर्जन, सुमेरपुर तीज मेले के चलते बदला रूट; ये है वैकल्पिक मार्ग

कानपुर-नौबस्ता से आने वाले वाहनों को भी डायवर्जन

कानपुर नगर और नौबस्ता की ओर से हमीरपुर जाने वाले भारी वाहनों का रूट भी बदला गया है। इन वाहनों को घाटमपुर पुल के नीचे से दाहिने मुड़कर मूसानगर की ओर जाना होगा। इसके अलावा नौबस्ता से भौंती, कालपी, उरई और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के रास्ते भी आगे जा सकेंगे।