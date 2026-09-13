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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Ghatampur Traffic Diversion From September 14 to 17 for Sumerpur Teej Fair

कानपुर: घाटमपुर में तीन दिन भारी वाहनों का डायवर्जन, सुमेरपुर तीज मेले के चलते बदला रूट; ये है वैकल्पिक मार्ग

Sun, 13 Sep 2026 06:20 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sun, 13 Sep 2026 06:20 PM IST
सार

Kanpur News: हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में 14 से 16 सितंबर तक लगने वाले तीजा मेले को देखते हुए घाटमपुर क्षेत्र में भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है। मेले में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने यह व्यवस्था की है। डायवर्जन 14 सितंबर सुबह आठ बजे से 17 सितंबर सुबह आठ बजे तक प्रभावी रहेगा।

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Ghatampur Traffic Diversion From September 14 to 17 for Sumerpur Teej Fair
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार
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फतेहपुर-चौडगरा से आने वाले भारी वाहनों का बदलेगा रास्ता

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फतेहपुर, चौडगरा और जहानाबाद की ओर से आने वाले भारी वाहनों को हमीरपुर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन वाहनों को परास मोड़ से बाएं मुड़ने के बजाय सीधे घाटमपुर और मूसानगर की ओर जाना होगा।

कानपुर-नौबस्ता से आने वाले वाहनों को भी डायवर्जन

कानपुर नगर और नौबस्ता की ओर से हमीरपुर जाने वाले भारी वाहनों का रूट भी बदला गया है। इन वाहनों को घाटमपुर पुल के नीचे से दाहिने मुड़कर मूसानगर की ओर जाना होगा। इसके अलावा नौबस्ता से भौंती, कालपी, उरई और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के रास्ते भी आगे जा सकेंगे।

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तीन दिन लागू रहेगी यातायात व्यवस्था

यातायात पुलिस के अनुसार मेले के दौरान भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए भारी वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे डायवर्जन के दौरान निर्धारित मार्गों का ही इस्तेमाल करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

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समस्या होने पर इन नंबरों पर करें संपर्क

यात्रा के दौरान किसी तरह की समस्या या यातायात संबंधी सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9305104340 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर सेल के नंबर 9454402413 पर भी सूचना दी जा सकती है।

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