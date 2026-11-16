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Kanpur News: गर्ग ऑर्थो वॉरियर्स ने बुक माय हॉलिडे स्पार्टंस को चार विकेट से हराया

Mon, 16 Nov 2026 02:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:08 AM IST
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Garg Ortho Warriors defeated Book My Holiday Spartans by four wickets.
कानपुर। दिलबाग रोज गार्डन आरडब्ल्यूए की ओर से रविवार को दिलबाग रोज गार्डन परिसर में दिलबाग प्रीमियर लीग (डीपीएल-26) का शुभारंभ हुआ। 15 से 18 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में छह टीमें खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगी। पहले मैच में गर्ग ऑर्थो वॉरियर्स ने बुक माय हॉलिडे स्पार्टंस को चार विकेट से मात दी।
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प्रतियोगिता में गर्ग ऑर्थो वॉरियर्स, जीआरएस टाइगर्स, बुक माय हॉलिडे स्पार्टंस, राधे कृष्णा-इलेन, जूटर इलेवन और रोज सोल्जर्स की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रत्येक मुकाबले के शुरुआती पांच ओवर महिलाओं और बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। पहले मुकाबले में बुक माय हॉलिडे स्पार्टंस ने 12.5 ओवर में मात्र 41 रन बनाए। राघव ने आठ रन व रिषभ शर्मा ने सात रन बनाए। मोहित गोयल, दिनेश व दीपेश ने दो-दो विकेट झटके। गर्ग ऑर्थो वॉरियर्स ने 10.5 ओवर में छह विकेट पर 42 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। सक्षम ने 11 रन की पारी खेली। आशीष गुप्ता व रिषभ शर्मा ने एक-एक विकेट झटका। दो विकेट लेने वाले दिनेश को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
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उद्घाटन समारोह में सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा, डॉ. प्रीति मिश्रा, सरदार जसबीर जुनेजा, सरदार अमरजीत सिंह कोहली, सुनील जैन, मनोज अग्रवाल, राजकुमार गुरनानी ने फीता काटकर व पहली गेंद खेलकर किया। डीपीएल समिति के चेयरमैन ऋषभ राय खरे के साथ पुनीत भाटिया, अमरजीत सिंह कोहली, सुनील जैन, रोहन गांधी और मनोज चावला आदि मौजूद रहे।
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