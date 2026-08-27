कानपुर: मुफ्त बस यात्रा ने बढ़ाई रौनक, भाइयों के घर जाने को बस अड्डों पर उमड़ी बहनों की भीड़

बस आते ही सीट के लिए दौड़े यात्री

बस अड्डे के प्लेटफार्म पर बस पहुंचते ही यात्री सीट पाने के लिए दौड़ते नजर आए। सबसे अधिक भीड़ कानपुर से लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, इटावा और औरैया की ओर जाने वाली बसों में रही। लंबी दूरी की बसों में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण कई महिलाओं को अगली बस का इंतजार करना पड़ा।