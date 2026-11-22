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कानपुर। व्यापार बढ़ाने का झांसा देकर 60 लाख रुपये से अधिक की रकम लेने और वापस मांगने पर धमकाने के मामले में फरार 66 वर्षीय ठग सज्जन कुमार बाहेती (माहेश्वरी) को कलक्टरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह तीन साल से वांछित था। पुलिस ने उस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। मूलरूप से बीकानेर के गंगाशहर स्थित शिववैली का रहने वाला है। पुलिस ने उसे 19 नवंबर को बीकानेर स्थित उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया। शनिवार को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। कैंट के शांतिनगर निवासी विजय प्रकाश माहेश्वरी ने अगस्त 2023 में कलक्टरगंज थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट, गालीगलौज और धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कलक्टरगंज इंस्पेक्टर संजीव कुमार सिंह के अनुसार डीसीपी पूर्वी ने 27 फरवरी 2026 को उस पर 20 हजार का इनाम घोषित किया था। संवाद