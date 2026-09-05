कानपुर में बाढ़ से मर्दानपुर विद्युत उपकेंद्र जलमग्न, 56 गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित
Kanpur News: बाढ़ के पानी ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था के सामने भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। मर्दानपुर विद्युत उपकेंद्र बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया है। उपकेंद्र के प्रभावित होने से इससे जुड़े 56 गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है।
विस्तार
बिजली बंद होने से इन गांवों के उपभोक्ताओं के सामने परेशानी बढ़ गई है। मर्दानपुर विद्युत उपकेंद्र में बाढ़ का पानी भरने से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। उपकेंद्र के जलमग्न होने के कारण आसपास के गांवों में बिजली आपूर्ति सामान्य रखने में दिक्कत आ रही है।
56 गांवों में बिजली संकट
मर्दानपुर विद्युत उपकेंद्र से 56 गांवों को बिजली की आपूर्ति होती है। उपकेंद्र बाढ़ की चपेट में आने के बाद इन गांवों की बिजली व्यवस्था प्रभावित हो गई है। बिजली बंद होने से ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति के बीच बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। प्रभावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति बहाल होने का इंतजार है।
उपकेंद्र को ऊंचा करने की उठी मांग
बाढ़ के कारण बार-बार विद्युत उपकेंद्र के प्रभावित होने को देखते हुए इसे ऊंचा किए जाने की मांग भी उठ रही है। साथ ही बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति में 56 गांवों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की जरूरत बताई जा रही है।