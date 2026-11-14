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Kanpur News: एंडोस्कोपिक प्रक्रिया से निकाला गले में फंसा मछली का कांटा

Sat, 14 Nov 2026 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:37 AM IST
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Fish bone stuck in throat removed via endoscopic procedure
कानपुर। हैलट के सर्जरी विभाग के डाॅक्टरों ने 77 वर्षीय बुजुर्ग के गले में फंसे मछली के कांटे को एंडोस्कोपिक प्रक्रिया से निकालकर जान बचा ली। बर्रा निवासी बुजुर्ग को 25 अक्तूबर को हैलट में भर्ती किया गया। यहां प्रोफेसर डॉ. आर के जौहरी और उनकी टीम ने आधुनिक तकनीक रैट टूथ फॉरेन बॉडी रिमूवल फोरसेप्स की मदद से बिना किसी ओपन सर्जरी के पहले ही प्रयास में गले के ऊपरी हिस्से में फंसे कांटे को बाहर निकाल दिया। डॉ. जौहरी ने बताया कि गले में फंसी बाहरी वस्तुएं आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा बेहद जरूरी है। प्राचार्य डॉ. संजय काला ने पूरी टीम को बधाई दी।
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