Kanpur News: एक्सपायर्ड टॉफियां फेंकने वाली फर्म सील, रैपर से पहुंची फैक्टरी

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कानपुर। सार्वजनिक स्थान पर एक्सपायर्ड टॉफियां फेंके जाने का वीडियो वायरल होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम टॉफियों के रैपर और मूल पैकेट से कड़ी जोड़ती हुई पनकी के इस्पातनगर स्थित सुधा सेल्स तक पहुंची और फैक्टरी को सील कर दिया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा संजय प्रताप सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच कराई गई। मौके से मिले टॉफी के रैपर और पैकेट की पड़ताल की गई तो पता चला कि सुधा सेल्स नामक फैक्टरी में तैयार टाॅफी तैयार की गई हैं। टीम प्रतिष्ठान पहुंची तो संचालक के शहर से बाहर होने की जानकारी मिली। टीम ने फैक्टरी को सील कर दिया।