Kanpur News: तीन दिन लगेंगी पटाखा दुकानें, अग्निसुरक्षा इंतजाम जरूरी

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दिवाली पर आतिशबाजी की परंपरा है। लक्ष्मी-गणेश के पूजन के साथ लोग आतिशबाजी करते हैं। त्योहार का यह मौका कारोबार से जुड़ा है। तीन दिन के लिए अस्थायी पटाखा दुकानें सजती हैं। यहां लोग पसंद के पटाखे खरीदते हैं। जिले की छह तहसीलों के अंतर्गत 15 थाने हैं। जो पटाखा के अस्थायी लाइसेंस के लिए संस्तुति देते हैं। अकबरपुर में लंकापुरी मैदान, डेरापुर में सब्जी बाजार, सिकंदरा में रामलीला मैदान में अस्थायी दुकानें लगती हैं।पूर्व में अग्निशमन विभाग थानावार अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए फायर एनओसी जारी कर संस्तुति करता था। हालांकि इस बार इसमें बदलाव किया गया है। आग से बचाव के जरूरी नियमों का ब्योरा अग्निशमन विभाग की ओर से संबंधित एसडीएम को उपलब्ध कराया गया है। अब वही जरूरी मानक पूरे करने की शर्त पर अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे। अस्थायी पटाखा दुकानों पर नियम का पालन हो इसके लिए कड़े निर्देश हैं। बिना अग्निसुरक्षा और मानक पूरे किए बिना किसी दुकानदार को पटाखा बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी।उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा मुख्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। एक क्लस्टर में 50 में अधिक पटाखा दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि यदि पचास तक स्थायी पटाखा दुकानें हैं तो क्लस्टर स्थल पर एंबुलेंस और दो फायर टैंकर मौजूद रहना अनिवार्य किया गया है। पटाखा दुकानों का क्लस्टर भीड़-भाड़, आबादी, गली, स्कूल, कॉलेज, रेलवे लाइन, हाईटेंशन बिजली लाइन, बाजार और फैक्टरी आदि से कम से कम 50 मीटर की सुरक्षित दूरी पर होना चाहिए। दुकानों/शेड में किसी भी प्रकार के खुले या लटकते तार, गैस लैंप या तेल से जलने वाले लैंप का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। दुकानें केवल टिन शेड से बनेंगी।..................बयान...बिना लाइसेंस कोई पटाखा दुकान संचालित नहीं होगी। अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस तय नियम के अनुसार जारी किए जाएंगे। संबंधित एसडीएम को इसके निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को लाइसेंस की शर्तों का अग्निसुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के लाइसेंस रद कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। - अंकित शुक्ला, एडीएम प्रशासन...................अस्थायी पटाखा लाइसेंस की शर्तेंबांस-बल्ली, कपड़ा, टेंट आदि से निर्मित दुकान पर रोकप्रत्येक दुकान में नौ किग्रा क्षमता के दो एबीसी फायर एस्टिंग्यूशरदुकान में करीब 10 घनफीट बालू की व्यवस्था200 लीटर पानी भरा ड्रम, दो फायर बकेट व चार सैंड बकेटएक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी तीन मीटर दूरीएक साथ एक दुकान पर केवल पांच किग्रा पटाखा स्टॉक की अनुमन्यवृद्ध, दिव्यांग या 18 साल से कम आयु वाले व्यक्ति के दुकान संचालन पर रोकदुकान में खुले पटाखे रखने या प्रदर्शन की छूट नहींटीन शेड से बनी दुकान में पटाखा बेचने की शर्तदुकान में बिजली वायरिंग पर प्रतिबंध.......................स्थायी पटाखा दुकानों पर एक नजरजिले में कुल 27 स्थायी पटाखा दुकानें संचालित हैं। इसमें बनाकर बेचने वाले आठ लोगों के पास लाइसेंस हैं। थानावार देखें तो अकबरपुर, राजपुर, रसूलाबाद, डेरापुर, भोगनीपुर, रूरा, गजनेर में दो-दो स्थायी पटाखा दुकानें हैं। सिकंदरा, रनियां व मूसानगर थाना क्षेत्र में एक-एक स्थायी पटाखा दुकान है। शिवली व मंगलपुर में पांच-पांच स्थायी पटाखा दुकानें हैं।.......................बीते साल कहां कितने जारी हुए थे अस्थायी लाइसेंसदिवाली पर बीते साल अकबरपुर तहसील में 65, भोगनीपुर में 22, डेरापुर में 42, मैथा में 26, रसूलाबाद में 30 और सिकंदरा में 23 लाइसेंस जारी हुए थे। इस बार अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन आ रहे हैं। इसमें अकबरपुर में 45, भोगनीपुर में 19, डेरापुर में 49, मैथा में 28, रसूलाबाद में 25 और सिकंदरा में 23 आवेदन आए हैं।