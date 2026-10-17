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Kanpur News: छात्राओं को डिसमेनोरिया के प्रति किया जागरूक

Sat, 17 Oct 2026 01:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:57 AM IST
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Female students were made aware of dysmenorrhea.
कानपुर। किदवईनगर स्थित राजरानी इंटर कॉलेज में मुंबई की एक संस्था की ओर से डिसमेनोरिया जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। संस्था के जोनल मैनेजर अमित कुमार ने बताया कि डिसमेनोरिया में मासिक धर्म के दौरान तेज दर्द और ऐंठन होती है। यह दो प्रकार का होता है। प्राइमरी डिसमेनोरिया बिना किसी आंतरिक बीमारी के होता है। यह प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के कारण गर्भाशय में होने वाले संकुचन से जुड़ा है। वहीं सेकेंडरी डिसमेनोरिया एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय में फाइब्रॉइड या पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज जैसी चिकित्सीय समस्याओं के कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म के दौरान तेज दर्द को सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य उर्मिला दुबे, मनीषा मिश्रा, ममता यादव और उमा चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। (संवाद)
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