फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Fault causes power outage in 160 villages for hours

Kanpur News: फॉल्ट से 160 गांवों में घंटों गुल रही बिजली

Wed, 02 Sep 2026 12:59 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Fault causes power outage in 160 villages for hours
रूरा/झींझक। मिंडाकुआ के पास नीम के पेड़ की डाल टूटकर गिरने से बनीपारा उपकेंद्र ब्रेक डाउन हो गया। 65 गांवों में पूरी रात बिजली गुल रही। करीब 35 हजार आबादी को परेशानी हुई। वहीं, झींझक नवीन उपकेंद्र ठप होने से नगर के दो मोहल्लों और 100 गांवों की बिजली पौने तीन घंटे गुल रही।
विज्ञापन

मौसम खराब होने पर सोमवार की रात नौ बजे के करीब हवा चलने के साथ बारिश शुरू हुई। इसके बाद मिंडाकुआ के पास एचटी लाइन में पेड़ की डाल टूटकर गिर गई तो रात 10 बजे बिजली गुल हो गई। पूरी रात सात हजार घरों में अंधकूप रहा। घंटों बिजली गुल रहने से इन्वर्टर दगा दे गए। मंगलवार सुबह पेयजल किल्लत हुई। बिजली कर्मियों ने पेट्रोलिंग शुरू की। इसके बाद फॉल्ट दुरुस्त कराकर मंगलवार को दोपहर एक बजे बिजली आपूर्ति बहाल की। बनीपारा निवासी राघव तिवारी, जजमुइया निवासी राकेश, अड़रेपुरवा निवासी जयवीर सिंह व बेनी निवासी धीरेंद्र ने बताया कि रात में गुल हुई बिजली सुबह भी बहाल नहीं हुई तो पेयजल किल्लत रही। दूर लगे हैंडपंप से पानी भरकर लाना पड़ा।
विज्ञापन

जेई राजकुमार ने बताया कि बारिश के दौरान पेड़ की डाल मेन लाइन पर आने से उपकेंद्र ब्रेक डाउन हो गया। पेट्रोलिंग में मिंडाकुआ के पास फॉल्ट मिला। दोपहर में एक बजे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। झींझक संवाद के अनुसार कठिका पारेषण केंद्र से भोलानगर स्थित नवीन विद्युत उपकेंद्र आने वाली 33 केवी लाइन पर करियाझाला के पास सुबह करीब नौ बजे पेड़ की डाल गिरने से मंगलवार को नगर के भोलानगर व खानपुर रोड मोहल्ले व मंगलपुर, अकारू, औरंगाबाद, भोलानगर और कांशीराम फीडरों से जुड़े 100 गांवों की बिजली आपूर्ति गुल हो गई। करीब दो घंटे 45 मिनट बाद दोपहर 12:45 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। जेई विद्युत सूबेदार प्रजापति ने बताया कि पेड़ की डाल मेन लाइन पर गिरने से 33 केवी लाइन ब्रेक डाउन रही। फॉल्ट ठीक कराकर बिजली आपूर्ति आपूर्ति बहाल कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed