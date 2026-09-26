फतेहपुर: थाने से 100 मीटर दूर युवक का संदिग्ध शव मिला, देर रात समझौता कराकर पुलिस ने छोड़ा था, उठे गंभीर सवाल

फतेहपुर जिले में थरियांव थाने से करीब 100 मीटर दूर सराय कस्बा रोड पर शनिवार सुबह युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। युवक पिछले करीब एक सप्ताह से अपनी ससुराल में रह रहा था। शुक्रवार को उसका पत्नी से विवाद भी हुआ था। देर रात फिर विवाद के बाद पुलिस दोनों को थाने लेकर आई थी।

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कौशांबी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र के चकनारा निवासी बब्बू पुत्र छोटे नट करीब एक सप्ताह से थरियांव थाना क्षेत्र के हनुमानपुर गांव स्थित अपनी ससुराल में रह रहा था। परिजनों के अनुसार, पिछले तीन दिनों से पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद चल रहा था। शुक्रवार को भी विवाद हुआ। पत्नी की तहरीर पर पुलिस दोनों को थाने बुलाकर बातचीत के बाद सुलह-समझौता कराकर घर भेज दिया।