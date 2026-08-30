फतेहपुर: शराब ठेके पर खूनी संघर्ष, गोली लगने से घायल युवक की मौत, मुख्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

फतेहपुर जिले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के असनी गांव में शनिवार रात शराब ठेके के सामने विवाद के दौरान गोली लगने से घायल मनीष दुबे की मौत हो गई। घटना के बाद एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने मौके का जायजा लिया। आरोप है कि विवाद के बीच लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग की गई।

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फायरिंग में मनीष दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर की गई है। पुलिस ने शराब ठेके के सेल्समैन गोवर्धन निषाद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।