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फर्रुखाबाद: पुरानी कहासुनी में युवक को गोली मारी, लोहिया अस्पताल में भर्ती

Mon, 09 Nov 2026 12:41 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 09 Nov 2026 12:41 PM IST
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Farrukhabad: Youth shot following a past altercation; admitted to Lohia Hospital
घायल युवक अस्पताल में भर्ती - फोटो : अमर उजाला
शहर कोतवाली को मोहल्ला गणेश प्रसाद स्ट्रीट निवासी अभिषेक सैनी (22) रविवार रात साढ़े 11 बजे जमके करीब खटकपुरा सिद्दीकी में बक्सा वाली गली में खड़े थे। आरोप है कि उसी समय कुछ युवकों से कहासुनी होने लगी। इसी दौरान एक युवक ने तमंचा से गोली मार दी। गोली जाँघ में आरपार हो गई। भाई आकाश सैनी ने उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाचा विवेक सैनी ने बताया कि आरोपियों से कुछ दिन पहले कहासुनी हो गईं थी। उसी रंजिश में गोली मारी है। घायल को कन्नौज मेडिकल कालेज रेफर किया है। त्योहारों के चलते परिजन फिलहाल लोहिया में ही इलाज करवा रहे हैं।
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