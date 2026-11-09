फर्रुखाबाद: पुरानी कहासुनी में युवक को गोली मारी, लोहिया अस्पताल में भर्ती

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शहर कोतवाली को मोहल्ला गणेश प्रसाद स्ट्रीट निवासी अभिषेक सैनी (22) रविवार रात साढ़े 11 बजे जमके करीब खटकपुरा सिद्दीकी में बक्सा वाली गली में खड़े थे। आरोप है कि उसी समय कुछ युवकों से कहासुनी होने लगी। इसी दौरान एक युवक ने तमंचा से गोली मार दी। गोली जाँघ में आरपार हो गई। भाई आकाश सैनी ने उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाचा विवेक सैनी ने बताया कि आरोपियों से कुछ दिन पहले कहासुनी हो गईं थी। उसी रंजिश में गोली मारी है। घायल को कन्नौज मेडिकल कालेज रेफर किया है। त्योहारों के चलते परिजन फिलहाल लोहिया में ही इलाज करवा रहे हैं।