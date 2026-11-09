Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Farrukhabad: Fire in ready-made garment shop causes loss of one lakh rupees

फर्रुखाबाद: रेडीमेड की दुकान में आग से एक लाख का नुकसान, दमकल ने पाया काबू

Mon, 09 Nov 2026 05:59 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 09 Nov 2026 05:59 PM IST
विज्ञापन
Farrukhabad: Fire in ready-made garment shop causes loss of one lakh rupees
रेडीमेड की दुकान में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के मोहल्ला गुदड़ी निवासी जावेद की लाल गेट स्थित तकिया कब्रिस्तान के बाहरी हिस्से में रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। जावेद ने बताया कि रविवार शाम करीब सात बजे वह रोजाना की तरह दुकान बंद करके घर चले गए। रात करीब 12 बजे डिग्गीताल निवासी दुकान के पड़ोसी सुनील ने उनके घर पहुंचकर दुकान में आग लगने की सूचना दी। जावेद मौके पर पहुंचे तो दुकान आग की लपटों से घिरी हुई थी। आसपास के लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। सीओ सिटी अभय वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 

विज्ञापन


आसपास की दुकाने बाल बाल बच गए। मालिक ने बताया कि दुकान में रखे रेडीमेड कपड़े और अन्य सामान पूरी तरह जल गया। करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले गए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed