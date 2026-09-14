फर्रुखाबाद: प्रेमिका से शादी की जिद, टावर पर चढ़ गया युवक; बोला- शादी नहीं हुई तो कूद जाऊंगा

सूचना पर पहुंची पुलिस

युवक के टावर पर चढ़ने और जान देने की धमकी की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मी युवक को समझाने और शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सके। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। पुलिस युवक से बातचीत कर उसे नीचे उतारने का प्रयास कर रही है। फिलहाल युवक के टावर पर चढ़ने की वजह और प्रेमिका से संबंधित विवाद की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है।