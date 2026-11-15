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फर्रुखाबाद: रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर, एक युवक की मौत और दूसरा गंभीर, शव मोर्चरी में रखवाया, जांच शुरू

Sun, 15 Nov 2026 11:44 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 15 Nov 2026 11:44 AM IST
सार

Farrukhabad News: फरीदाबाद से बांदा किला देखने जा रहे दोस्तों की कार को कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर के पास एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार फरीदाबाद निवासी कपड़ा कारोबारी धीरज की मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया।

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Farrukhabad roadways bus collided with a car one young man died and another is in critical condition
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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फर्रुखाबाद जिले में फरीदाबाद से बांदा में किला देखने जा रहे दोस्तों की कार में कन्नौज के छिबरामऊ थाने के अकबरपुर के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कार सवार दो दोस्त घायल हो गए। घायलों को लोहिया अस्पताल लाया गया, जहां हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद जिले के थाना सूरजकुंड के गांव उड़गपुर निवासी धीरज (32) को मृत घोषित कर दिया गया।

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शव मोर्चरी में रखवा कर पुलिस को सूचना दी गई है। दिल्ली के प्रहलादपुर निवासी दोस्त करन ने बताया कि  वह गुरसहायगंज में अपने मामा से मिलकर जाने वाले थे। बस ने पीछे से पहले एक टेंपो फिर उनकी कार को टक्कर मारी। दोस्त धीरज की कपड़े की दुकान है। परिजनों को सूचना दी गई है। परिवार में कोहराम मच गया है।

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