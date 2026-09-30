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फर्रुखाबाद: दीवान ने खाया जहरीला पदार्थ, कमरे में बेहोशी की हालत में मिले, लोहिया अस्पताल में कराया भर्ती

Wed, 30 Sep 2026 11:48 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 30 Sep 2026 11:48 AM IST
सार

Farrukhabad News: पल्ला चौकी में तैनात दीवान की जहरीला पदार्थ खाने से हालत बिगड़ गई। बुधवार सुबह कमरे में बेहोश पड़े मिलने पर साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें तुरंत डॉक्टर राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने आपातकालीन रजिस्टर में सस्पेक्टेड पॉइजनिंग दर्ज कर इलाज शुरू किया है।

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Farrukhabad police Diwan consumed poisonous substance he found unconscious in room admitted to Lohia Hospital
अस्पताल में भर्ती दीवान - फोटो : amar ujala

विस्तार
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फर्रुखाबाद जिले में इटावा के जसवंतनगर निवासी रजनेश (45) शहर कोतवाली की पल्ला चौकी में तैनात हैं। चौकी परिसर में बने कमरे में वह रहते हैं। बुधवार सुबह नौ बजे के बाद वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। इस पर साथी पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर देखा, तो वह कमरे में बेहोशी हालत में पड़े मिले।

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इस पर साथी पुलिस कर्मियों ने उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर ने उन्हें भर्ती करने के साथ रजिस्टर पर सस्पेक्टेड पॉइजनिंग लिखा है। पुलिस अधिकारी अभी इस संदर्भ में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसके चलते यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उन्हें जहरीला पदार्थ क्यों खाया।

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