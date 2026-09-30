फर्रुखाबाद: दीवान ने खाया जहरीला पदार्थ, कमरे में बेहोशी की हालत में मिले, लोहिया अस्पताल में कराया भर्ती

फर्रुखाबाद जिले में इटावा के जसवंतनगर निवासी रजनेश (45) शहर कोतवाली की पल्ला चौकी में तैनात हैं। चौकी परिसर में बने कमरे में वह रहते हैं। बुधवार सुबह नौ बजे के बाद वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। इस पर साथी पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर देखा, तो वह कमरे में बेहोशी हालत में पड़े मिले।

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इस पर साथी पुलिस कर्मियों ने उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर ने उन्हें भर्ती करने के साथ रजिस्टर पर सस्पेक्टेड पॉइजनिंग लिखा है। पुलिस अधिकारी अभी इस संदर्भ में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसके चलते यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उन्हें जहरीला पदार्थ क्यों खाया।