फर्रुखाबाद: काली नदी में कूदीं मानसिक रूप से अस्वस्थ वृद्धा, नाती के सामने लगाई थी छलांग, तलाश में जुटी पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 30 Sep 2026 02:33 PM IST
सार
Farrukhabad News: मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कटिन्ना मानिकपुर में बुधवार सुबह 63 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला काली नदी में कूद गईं। घटना के वक्त उनका नाती मौके पर मौजूद था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से महिला की खोजबीन शुरू की है।
विज्ञापन
विस्तार
फर्रुखाबाद जिले में मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कटिन्ना मानिकपुर निवासी गीता देवी (63) पत्नी सौदान सिंह बुधवार सुबह काली नदी में कूद गईं। अभी तक उनका पता नहीं चल सका है। बताया गया कि गीता देवी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं।
विज्ञापन
बुधवार सुबह करीब नौ बजे वह काली नदी के पास पहुंचीं और कूद गईं। घटना के समय उनका नाती दीपक भी मौके पर मौजूद था। परिजन के अनुसार गीता देवी के पुत्र सुधीर गुरुग्राम और सुनील रोहतक में नौकरी करते हैं। पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से नदी में महिला की तलाश करा रही है। एनडीआरफ की टीम का इंतजार किया जा रहा है।
विज्ञापन