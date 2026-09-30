फर्रुखाबाद: काली नदी में कूदीं मानसिक रूप से अस्वस्थ वृद्धा, नाती के सामने लगाई थी छलांग, तलाश में जुटी पुलिस

फर्रुखाबाद जिले में मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कटिन्ना मानिकपुर निवासी गीता देवी (63) पत्नी सौदान सिंह बुधवार सुबह काली नदी में कूद गईं। अभी तक उनका पता नहीं चल सका है। बताया गया कि गीता देवी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं।

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बुधवार सुबह करीब नौ बजे वह काली नदी के पास पहुंचीं और कूद गईं। घटना के समय उनका नाती दीपक भी मौके पर मौजूद था। परिजन के अनुसार गीता देवी के पुत्र सुधीर गुरुग्राम और सुनील रोहतक में नौकरी करते हैं। पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से नदी में महिला की तलाश करा रही है। एनडीआरफ की टीम का इंतजार किया जा रहा है।