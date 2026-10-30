फर्रुखाबाद: किराना दुकान में भीषण अग्निकांड, डेढ़ लाख का सामान जलकर खाक, पीड़ित बोला- किसी ने जानबूझकर लगाई आग

फर्रुखाबाद जिले में मऊदरवाजा थाने के गांव गढ़िया ढीलावल निवासी ओमप्रकाश कश्यप की सड़क किनारे किराने की दुकान है। वो बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे दुकान बंद करके कुछ दूरी पर दूसरी दुकानों के बाहर पड़े तख्त पर सो गए।

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रात करीब साढ़े 12 बजे अचानक दुकान से आग की लपटे उठती देख शोरगुल किया। मोहल्ले के लोगों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकान में फ्रिजर, आटा, दालें, चीनी, चावल समेत करीब डेढ़ लाख रुपये का सामान जल गया। ओमप्रकाश ने बताया कि आग किसी ने लगाई है। रात करीब साढ़े 12 बजे अचानक दुकान से आग की लपटे उठती देख शोरगुल किया। मोहल्ले के लोगों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकान में फ्रिजर, आटा, दालें, चीनी, चावल समेत करीब डेढ़ लाख रुपये का सामान जल गया। ओमप्रकाश ने बताया कि आग किसी ने लगाई है।

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